CHAMPIONS LEAGUE. Sergio Gomez (ex-Anderlecht) krijgt rood in gelijkspel Manchester City, Juventus op de rand van de uitschakeling na blamage in Israël

Bij Manchester City draait de motor de laatste weken op volle toeren. Dat heeft het te danken aan Kevin De Bruyne, maar vooral aan het Noorse wonderkind Erling Haaland. Tegen Kopenhagen, dat vorige week in het Etihad Stadium nog werd ingeblikt met 5-0, kreeg de spits rust met het oog op de topper tegen Liverpool komend weekend. Kevin De Bruyne en Sergio Gomez (ex-Anderlecht) mochten wel aan de partij beginnen. Bij Kopenhagen begon Lukas Lerager, ooit nog bij Zulte Waregem, in de basis.

Bij City was doelman Ederson nog niet helemaal wakker in de openingsminuten. De Braziliaan verkeek zich volledig op een terugspeelbal van Akanji. Gelukkig voor de doelman ging de bal rakelings naast. Manchester City trok opnieuw het balbezit naar zich toe en na nog geen kwartier was het ook raak. Rodri kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en haalde verschroeiend uit. Doelman Grabara, die ex-Club Brugge-doelman Mathew Ryan op de bank hield, had geen verhaal. Bij City waren ze al aan het vieren, maar de VAR had echter licht handspel van Mahrez gezien. De scheidsrechter keurde het doelpunt dan ook af.

City bleef drukken en het kreeg even later een strafschop na even licht handspel van Boilesen. Mahrez zette zich achter de bal, maar trapte het leer te zacht op doelman Grabara. Tot overmaat van ramp moesten de Citizens even later met tien verder, nadat Sergio Gomez de noodrem moest toepassen om Haraldsson een scoringskans te ontnemen. Tegen tien man konden de Denen relatief makkelijk standhouden in de eerste helft.

Dankzij die rode kaart behoorde een stunt plots tot de mogelijkheden voor Kopenhagen. De Denen zetten na de pauze Manchester City goed vast en probeerden er zelf af en toe uit te komen. Bij City kwam De Bruyne nog enkele keren dichtbij het openingsdoelpunt, maar zijn vizier stond niet op scherp. Kopenhagen kwam een kwartier voor tijd nog het dichtst bij een doelpunt. Isak Bergmann Johannesson kwam een teen tekort om City met lege handen naar huis te sturen. Scoren lukte verder niet meer voor beide ploegen: 0-0. Als Sevilla straks niet kan winnen van Dortmund, is City zeker van de volgende ronde.

© AFP

Maccabi Haifa stuurt Juventus met het schaamrood op de wangen weer naar huis

Wou Juventus zich nog kwalificeren voor de volgende ronde, dan moest het op bezoek bij het Israëlische Maccabi Haifa liefst geen punten laten liggen. Die boodschap hadden de troepen van Massimiliano Allegri duidelijk niet goed begrepen. Al na zeven minuten keek de Oude Dame al tegen een achterstand aan. Omer Atzili werkte een voorzet met meer geluk dan kunde tegen de touwen, maar dat maakte de Israëliër niet minder gelukkig.

Tot overmaat van ramp kon Angel Di Maria halfweg de eerste helft niet meer verder. De Argentijn verliet met een pijnlijk grimas het veld. Voor Di Maria is het al de vierde keer dit seizoen dat hij geblesseerd raakt. Het is nog maar de vraag of hij fit geraakt voor het WK voetbal komende maand.

Juventus geraakte maar mondjesmaat over de middenlijn in Israël en het mocht nog van geluk spreken dat een vrije trap van Chery het doelkader raakte. Uitstel van executie, zo bleek later. Net voor de pauze was de tweede treffer toch een feit. Atzili bracht met zijn tweede van de avond het Israëlische publiek in delirium. Voor Maccabi is het nog maar de derde Champions League-zege uit de clubgeschiedenis. De vorige twee dateren al van 2002, toen het Olympiacos en Manchester United opzij zette.