Onbekenden blazen in Gellik verkeersbord op met zwaar explosief

Maandagavond is aan de werken aan de brug over het Albertkanaal in Gellik met een zwaar explosief een verkeersbord opgeblazen. Wellicht wilden de daders op die manier hun frustratie en ongenoegen uiten over de tweede verplichte omleiding in enkele maanden tijd.

Maandag 10 oktober is het gespecialiseerde bedrijf Renotec uit Geel begonnen met de herstelling van de beschadigde voeg aan de brug over het Albertkanaal die de Kompveldstraat verbindt met de Wijerdijk in Gellik. De werken zullen volgens de aangebrachte signalisatie wellicht een werkweek duren, want de weg werd afgesloten tot en met vrijdag 14 oktober in de vooravond. In die periode

Het is de tweede tijdelijke afsluiting van de weg in nauwelijks enkele maanden, want net voor het zomerbouwverlof werden in de Kompveldstraat nog rioleringswerken uitgevoerd, waardoor het verkeer tussen Gellik en Veldwezelt wekenlang een kilometers lange omleiding moest volgen.

Knal

“Wellicht heeft deze nieuwe afsluiting voor kwaad bloed gezorgd bij sommige weggebruikers en vinden ze dit de ‘omleiding teveel’”, meent een buurtbewoner. Maandagavond kwam de frustratie en het ongenoegen letterlijk tot explosie. “Rond 22 uur werden we opgeschrikt door een erg harde knal”, getuigt een buurvrouw die meer dan 100 meter van de wegafsluiting in de Kompveldstraat woont.

Dinsdag ontdekte ze wat er gebeurd was: een zwaar explosief had een groot gat geslagen in een verkeersbord dat naast de wegafsluiting staat opgesteld. “Het is om schrik te krijgen hier in Lanaken” getuigt een andere buurtbewoner. “Vorige week nog werd in Rekem een brievenbus van bpost opgeblazen met een bom, en nu dit. Het lijkt wel op oorlogsgeweld...”

© eva

Burgemeester Marino Keulen - die nog niet op de hoogte was van de feiten - is in een eerste reactie verbolgen. “Dit is een ontoelaatbare en laakbare daad. Het gaat hier om vandalisme van gefrustreerde daders. Ze doen dit uit louter plezier en leedvermaak. Met dergelijke ontploffingen kunnen ze zichzelf en anderen in gevaar brengen. Ik roep daarom alle inwoners op dat ze verdachte gedragingen en wandaden meteen melden bij de politie. Dat kan zelfs anoniem.”