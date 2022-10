In welke supermarkt vind je de beste goedkope diepvriespizza? “Deze is zelfs beter dan Dr. Oetker”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Sofie Delbeke en pizzaiolo Ciro De Cicco van Pizzeria Sofia in Kortrijk testten diepvriespizza’s met salami of speciale - naargelang het aanbod - van alle mogelijke huismerken. Daarna proefden ze ook nog een punt van het A-merk. Niet om het ook punten te geven, wel om te weten of dat nu het extra geld waard is? “Bij de huismerken vonden we er één die goedkoper én lekkerder is.” Al waarschuwen ze ook wel. “Kijk goed naar de prijzen, sommige huismerken kosten net zoveel als Dr. Oetker.”