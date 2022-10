Mats Omloop heeft pech, maar Sven Noels toont zich tussen de profs in Sluitingsprijs: “Geen idee hoe ik dit seizoen moet overtreffen”

Putte-Kapellen

Gisteren kregen we een bijzonder mooie Sluitingsprijs te zien in Putte-Kappellen. In de laatste ronde regende het aanvallen, maar wegrijden lukte niet en de renners stevenden af op een massasprint, waarin Arne Marit de snelste bleek, voor de Nederlander Coen Vermeltfoort en ploegmakker Milan Fretin. Ook de jongens uit onze regio deden het zeker niet slecht. “Tot één kilometer voor het einde geloofde ik echt in de overwinning”, weet eliterenner zonder contract Sven Noels uit Dessel.