Horecazaak Thai Café rekent energiesupplement van 1 euro per persoon aan. — © TV Limburg

Horecazaak Thai Cafe in Hasselt rekent haar klanten voortaan een meerprijs aan. Dit uit noodzaak, om de hoge energiekosten en de stijgende prijzen van de voedingsproducten op te vangen. En de klanten zelf tonen ook begrip voor de maatregel, aldus de zaakvoerder. Het Thais restaurant wil niet aan de vaste prijzen op de menukaart komen, en kiest er in de plaats voor om een supplement van 1 euro per persoon te vragen.