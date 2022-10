Kortessem teleurgesteld dat het 's nachts straatverlichting niet mag uitzetten

De helft van de Limburgse gemeenten hebben beslist om de straatverlichting 's nachts te doven om energie te besparen. Dat zal per cluster gebeuren. Onze provincie is voor de verlichting onderverdeeld in 7 clusters. 4 van die 7 clusters hebben een akkoord over het doven van de straatlampen, eentje is nog onbeslist. Enkel de clusters rond Sint-Truiden en Hasselt hebben besloten om de verlichting aan te laten. Maar daar is niet elke gemeente binnen die cluster het mee eens. De gemeente Kortessem zou graag de straatverlichting 's nachts doven, om de energiefactuur te drukken, maar wordt nu verplicht om de lampen 's nachts te laten branden.