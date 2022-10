Oekraïne ontdekt tientallen gedode burgers in heroverde gebieden

In twee steden in de oostelijke regio Donetsk hebben de Oekraïense autoriteiten de lichamen van 78 gedode burgers gevonden. Dat maakte de Oekraïense procureur-generaal dinsdag bekend. Kiev heroverde het gebied onlangs op de Russen.

“Er zijn talrijke graven gevonden in de bevrijde steden Svjatohirsk en Lyman”, aldus het openbaar ministerie. In de eerste stad is sprake van 34 gevonden lijken, in de tweede van 44.

Bepaalde lijken in Svjatohirsk vertoonden tekenen van een “gewelddadige dood”. In de stad werden in een auto ook de verkoolde resten van twee mensen aangetroffen.

In Lyman stootten de autoriteiten op zowat 110 graven, waaruit tot nu toe 44 lichamen konden worden opgegegraven. Onder hen “een kind van een jaar en het hele gezin”.

© REUTERS

Oekraïne heeft Moskou na de Russische invasie al herhaaldelijk beschuldigd van oorlogsmisdaden. In het spoor van het terugtrekkende Russische leger hebben de Oekraïense autoriteiten graven ontdekt van gedode burgers of slachtoffers van foltering of standrechtelijke executies. Rusland heeft die beschuldigingen altijd ontkend.