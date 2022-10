Tommelen is een natuurgebied aan de rand van de stad in Runkst. — © Boumediene Belbachir

Hasselt

Natuurpunt legt samen met de stad Hasselt drie bijkomende poelen aan in natuurgebied Tommelen in Runkst. Op die manier krijgt de Europees beschermde kamsalamander extra kansen in tijden van toenemende droogte. De werken starten nog deze winter.