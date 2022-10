“Ik heb van kinds af leren vechten”: Kamal Sowah schudt dramatisch debuutseizoen helemaal van zich af met glansprestaties op het allerhoogste niveau

En de prijs voor ‘most improved player’ gaat naar... Kamal Sowah (22)! Na een bedenkelijk debuutseizoen is de Ghanese spits plots een sterkhouder van Club Brugge – of eerder een stille kracht, want horen doe je hem zelden. Behalve nu, na aandringen. Want misschien wordt híj wel de man die blauw-zwart in Madrid naar het delirium trapt. “Dat zou wat geven in Zongo...”