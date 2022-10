Club Brugge weet wat hun te doen staat: één punt tegen Atlético Madrid volstaat voor historische Champions League-kwalificatie

De opdracht voor Club Brugge is duidelijk morgen tegen Atlético Madrid. Bij een zege of een gelijkspel is het zeker van de volgende ronde in de Champions League. De resultaat van de wedstrijd tussen Porto en Leverkusen heeft dan geen belang meer.

Club Brugge legde vooralsnog een perfect parcours af op het kampioenenbal. Na de zeges tegen Leverkusen en Porto ging vorige week ook Atlético Madrid voor de bijl. Dankzij de negen op negen komt die kwalificatie voor de volgende ronde in de Champions League zo wel heel dichtbij.

Wil het naar die volgende ronde gaan, dan weet het wat hun te doen staat morgen in het Wanda Metropolitano. Bij een gelijkspel of een zege is Club Brugge zeker van de kwalificatie. Dat bevestigde de UEFA op hun website. Het resultaat van de wedstrijd tussen Porto en Leverkusen heeft dan geen belang.

Ook bij een nederlaag kan Club Brugge zeker zijn van Europese overwintering. Als het met één goal verschil verliest in Spanje, dan is het zeker dat het na de winter in de Europa League mag aantreden.