Btw op gas en elektriciteit voor altijd op 6 procent, maar er komen wel accijnzen: wat betekent dat voor jouw energiefactuur?

De btw op gas en elektriciteit wordt definitief verlaagd van 21 naar 6 procent, zo besliste de federale regering dinsdag. “Op dit moment betekent dat voor een gezin of alleenstaande een korting van 1.000 euro per jaar op de energiefactuur”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). In de plaats komen er (later) wel accijnzen. Welke impact zal dat hebben op jouw energiefactuur?

Met een grondige hervorming wil minister Van Peteghem de energiefactuur “toekomstbestendig maken”. “Dankzij de accijnzen kunnen we niet alleen de btw op gas en elektriciteit voor altijd op 6 procent houden, maar creëren we ook een systeem dat de prijsschommelingen minder extreem maakt. In tegenstelling tot de btw stijgen de accijnzen namelijk niet mee als de energieprijzen stijgen”, aldus de cd&v-minister. “Bij hoge marktprijzen geeft dit systeem een groot voordeel, bij lage prijzen is het voordeel beperkter. Zo gaan we op een gezonde manier om met overheidsgeld: we beschermen de mensen op het moment dat dat nodig is.”

Van Peteghem benadrukt dat het systeem pas in werking treedt “eens de prijzen genormaliseerd zijn”. “En het accijnstarief is zo gezet dat mensen nooit meer zouden betalen dan in 2021 werd betaald aan 21 procent btw.”

Basisverbruik versus meerverbruik

Tot slot wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen basisverbruik en meerverbruik. “Zo kunnen we extra bescherming bieden voor een basisverbruik. Dat is maar eerlijk. Een loutere btw-verlaging geldt voor al het verbruik, of dat nu was voor de verwarming of voor de zonnebank. Nu kunnen we bescherming bieden waar nodig.”

Voor elektriciteit is dat basisverbruik vastgelegd op 3.000 kilowattuur (kWh) per jaar, voor gas op 12.000 kWh. In 2020 verbruikte een Vlaams gezin gemiddeld 2.944 kWh aan elektriciteit en 13.172 kWh aan aardgas.

Welke impact zal dat nieuwe systeem nu concreet hebben op jouw energiefactuur? We duiden het met enkele voorbeelden.

VOORBEELD 1: Klant met commercieel tarief en een gasketel

VOORBEELD 2: Klant met commercieel tarief en een gasketel (met lagere energieprijzen)

VOORBEELD 3: Klant met commercieel tarief en een warmtepomp

VOORBEELD 4: Klant met commercieel tarief en een warmtepomp (met lagere energieprijzen)