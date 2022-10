“Wij gaan niet hetzelfde doen als vorige week. Of net wel”: Carl Hoefkens maakt zich op voor tactisch steekspel tegen Diego Simeone

Goed nieuws voor Club Brugge: een clean sheet van Simon Mignolet volstaat voor de volgende ronde. En toch zal Carl Hoefkens zijn spelers vanavond niet vragen om in te zakken en te speculeren op een 0-0. “Hoe moeilijk dat op Atlético ook is, we willen hier domineren.”

9,6 miljoen euro. Dat krijgt elke club die zich voor de 1/8ste finales van de Champions League kwalificeert. Het kan vanavond dus kassa-kassa worden voor Club Brugge. Maar eerlijk? Alleen op de dienst boekhouding in Westkapelle zijn ze daar momenteel mee bezig. Bij spelers, staf, bestuur en supporters draait het nu even om het sportieve prestige. Bart Verhaeghe steeg gisteren wegens ziekte niet mee op, maar zal er ongetwijfeld alles aan doen om nog aanwezig te kunnen zijn. Ook voor de voorzitter ligt er mogelijk een moment de gloire in Madrid in het verschiet. Zelfs Michel D’Hooghe, een van zijn voorgangers, is er voor de gelegenheid nog eens bij.

Het woord is nu aan Carl Hoefkens (44) en zijn troepen. Na de drie zeges tegen de Europese (sub)top is het vertrouwen groot. De recente nederlaag tegen Westerlo deed pijn, maar is niet blijven hangen, zo verzekerde Brandon Mechele (29) vlak voor de afreis. Als we de centrale verdediger mogen geloven, zorgt ze zelfs voor extra motivatie. “We voelen ons een beetje in onze eer gekrenkt”, vertelde hij in de vertrekhal. “We willen iets rechtzetten.”

Oekraïners Sobol en Yaremchuk, vlak voor het vertrek. — © BELGA

Intussen werd op Oostende Airport nog (traditioneel) gespeculeerd over de scenario’s. Het lijkt soms hogere wiskunde en zowel voor ons als voor de medewerkers van Club was het te vroeg op de ochtend om alles exact te berekenen. Het reglement van de UEFA bracht uiteindelijk redding en dus mag iedereen er zeker van zijn: een punt volstaat om op het kampioenenbal te overwinteren. De uitslag in Leverkusen is dan zelfs niet van tel.

Als dát geen opsteker is. Zeker omdat Club op ene Simon Mignolet (34) kan rekenen. De ervaren doelman hield in deze poulefase telkens de nul. Tot zijn eigen verrassing, vertelde hij vorige week nog. “We wilden dit seizoen beter verdedigen, maar dat we het zó goed zouden doen…” En als het drie keer kan, waarom dan geen vier?

Heel jong team

Speculeren op 0-0 dus? Nee, dat nu ook weer niet. Atlético-coach Diego Simeone zou zonder gêne de bus parkeren, maar da’s absoluut Hoefkens’ ding niet. Hij predikt offensief voetbal, ook op het veld van een elfvoudige Spaanse kampioen. Dominantie, dáár hoopt hij op. Dat heeft hij gisteravond op de persconferentie wel een keer of vijf herhaald. Ook tegenover de plaatselijke journalisten, die hij ook zonder tolk perfect verstond – hij woonde enkele jaren in Marbella.

De laatste training, met topschutter Jutgla in het midden. — © BELGA

“We beseffen dat het een gigantische challenge wordt”, zei Hoefkens. “De moeilijkste tot nog toe. De fans zullen achter hen staan, en Simeone zal een plannetje klaar hebben om ons aan te pakken. Het wordt ook aan ons om daar een antwoord op te vinden. Wij gaan niet hetzelfde spelen als tijdens heenwedstrijd. Of net wel. Gaan zij hetzelfde doen tegen ons als vorige week? Waarschijnlijk ook niet. Het wordt zaak om elkaar te counteren.” Een tactisch steekspel op het hoogste niveau: Hoefkens smult ervan.

Of hij niet bang is dat het net als in de vorige jaren nog zal mislopen in de laatste rechte lijn. En of ze het niet beter nú afmaken, om in de komende weken het momentum niet te verliezen. Dat soort vragen bestempelde Hoefkens als “irrelevant”. Hij kijkt enkel naar het heden en begon weer over… dominantie.

Zoals Danjuma

Het klink als muziek in de oren van Tajon Buchanan (23), die hem flankeerde. Met zekerheid stellen dat de Canadese winger opnieuw aan de aftrap staat, kunnen we niet. De concurrentie is immers groot en Skov Olsen is intussen terug. Maar aangezien hij de Madrileense defensie al eens het leven zuur maakte, is de kans toch groot dat hij zal spelen. En in dat geval zal hij zich mogen uitleven.

Buchanan mocht samen met de coach de pers toespreken. — © REUTERS

“Ik kijk ernaar uit”, zei hij. “De heenmatch was mijn eerste wedstrijd ooit in Europa en het was superspeciaal. Als kind droomde ik ervan om op dit toneel te mogen spelen. Er zijn inderdaad meer jongens die aanspraak maken op een basisplaats, maar ik voel me goed. Ik heb een zware periode gekend door mijn blessure, maar ik heb nu enkele wedstrijden in de benen en ben klaar om er opnieuw in te vliegen.”

Flashback naar 2018, toen ene Arnaut Danjuma namens Club met een geweldig schot raak trof in het Estadio Metropolitano. Buchanan zou maar wat graag in de voetsporen van de Nederlander treden, maar het resultaat moet beter. Die dag werd het 3-1. Er is méér nodig om straks geschiedenis te schrijven. Maar met die 9 op 9 op zak, een superman in doel, de terugkeer van koningskoppel Sowah-Jutgla, 2.000 hongerige uitfans in de tribune, noem maar op: mag Club er terecht in geloven.