Luka Belic - de zoon van Dusan - op Stayen: “Als mensen mij in Sint-Truiden aanklampen en over zijn verleden bij STVV vertellen, stuur ik dat direct naar papa.” — © Serge Minten

Belic. De naam doet in Sint-Truiden en omstreken nog steeds een belletje rinkelen, want de Serviër Dusan Belic - 51 intussen - stond liefst negen seizoenen tussen de palen bij STVV. Nu voetbalt zijn zoon Luka (26) voor... tweedeprovincialer Hoepertingen (2A). “Mijn vader is mijn God.”