Hasselt/Diepenbeek

Op de Recor-site in Hasselt is er zaterdag een groot Repair-feest waar herstellers en deelinitiatieven in de kijker staan. Een van die initiatieven is het kinderkledingmerk ‘Schattemuisjes’ van de Diepenbeekse Lore Lambrechts, die zelf duurzame kleding maakt en verhuurt.