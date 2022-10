Koen Fillet dient ontslag in bij VRT: “Beginnen nadenken na de dood van mijn vader”

Feyten of Fillet, Jongens en wetenschap of Interne keuken, het parcours van radio- en televisiemaker Koen Fillet bij de openbare omroep is lang. Net dat is de reden waarom hij de deur nu achter zit dichttrekt, sans rancune. “Ik heb het gevoel dat ik alles heb mogen doen en helemaal rond ben. Op het nieuws lezen na, of voetbalcommentator zijn. Het liefst zou ik niets anders doen dan schilderen (Fillet is al langer actief als kunstschilder, nvdr.), maar er moet ook brood op de plank komen. Dus ga ik daarnaast podcasts maken, iets wat ik nu ook al deed. Daar is vraag genoeg naar, dus ik verwacht niet dat ik om werk verlegen zal zitten”, zegt hij.

Dat het “erg spannend is”, vindt hij. En tegelijk ervaart hij opluchting. “Ik ben vandaag nog iets gaan eten met m’n collega’s, het was een mooie dag. Ook al weet je dat altijd wel, doorgaans besef pas door weg te gaan ten volle hoe gewaardeerd je bent. Het zal wél wennen zijn om die vaste structuur van een radio-uitzending los te laten. Totale vrijheid, en doen wat je wil, kan soms verlammend werken. Dat had ik in het verleden ook: ik had liever dat m’n baas me een opdracht gaf waar ik het oneens mee kon zijn, of waar ik tegenin kon gaan, dan dat ik carte blanche kreeg”, klinkt het.

Zijn beslissing werd mee ingegeven door het overlijden van zijn vader, begin dit jaar. “Die stierf nadat hij jaren aan dementie leed. Dan zie je ineens jezelf over vijftien jaar en ga je nadenken over het leven. Ik vroeg bij de VRT na het vorige seizoen van Interne keuken dan ook om een lange vakantie. Ik heb in die tijd veel mensen gesproken, en veel gereflecteerd, en dit is eruit gekomen.”(bpr)