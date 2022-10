Singapore Airlines zal zwangere stewardessen niet meer ontslaan

Luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines heeft beslist om stewardessen niet langer meer te ontslaan in het geval van een zwangerschap. Tot nu toe konden bedrijfsartsen zwangere stewardessen ongeschikt verklaren voor hun job in de lucht.

Zwangere stewardessen zullen voortaan ook zwangerschapsverlof kunnen opnemen en nadien kunnen terugkeren naar hun oude job. Tijdens de zwangerschapsperiode krijgt het vrouwelijk cabinepersoneel ook de optie om tijdelijk een andere functie op de begane grond op te nemen. Dit zou enkel mogelijk zijn als het personeelslid in kwestie over de juiste vaardigheden beschikt en als er voldoende plaats is.

De luchtvaartmaatschappij lag al jaren onder vuur wegens de beleidsmaatregel. Volgens de lokale afdeling van vrouwenrechtenorganisatie Aware gaat Singapore Airlines met de afschaffing van de maatregel echter niet ver genoeg. De organisatie wil dat zwangere stewardessen automatisch een tijdelijke functie kunnen invullen op de begane grond.