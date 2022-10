Belgian Lions stijgen maar liefst zeven plaatsen op wereldranking

De Belgian Lions zetten al enkele jaren gestaag hun opmars op de worldranking verder. Afgelopen jaar waren er in de WK-kwalificatieronde twee spraakmakende overwinningen op wereldmacht Servië (FIBA 6). Op het EK, het vijfde opeenvolgende voor de Belgian Lions, vorige maand in Georgië/Tbilisi en Duitsland/Berlijn, bereikten de Lions de 1/8ste finales. In de groepsfase wonnen ze onder meer van wereldkampioen Spanje (FIBA 2). Spanje veroverde tevens goud op het EK. De Belgian Lions willen in de directe toekomst nog verder oprukken op de worldranking. Dat kan enkel, zoals de Belgian Cats (FIBA 7), mits kwalificatie voor een WK of de Olympische Spelen. Richting een allereerste wereldkampioenschap zitten de Belgian Lions op schema. In poule I staan Retin Obasohan en zijn ploegmaats met 3 op 6 op de derde plaats. Van de vier groepen van zes is de top 3 geplaatst voor het WK dat in 2023 (25 augustus-10 september) doorgaat in Japan, Indonesië en de Filipijnen. Er fonkelel nog vier WK-kwalificatiewedstrijden op de affiche. De eerste twee gaan door op 11 november in Turkije en op 14 november in de Mons Arena versus Griekenland. De laatste twee gaan door op 24 februari in Engeland en op 27 februari in eigen midden versus Turkije. Mits een 3 op 4 zijn de Belgian Lions waarschijnlijk geplaatst voor een eerste WK ooit en zet het tevens zijn opmars op de wereldranking verder.