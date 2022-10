Celebs als Florence Pugh en Zendaya gaan vol voor de transparante trend. Maar hoe draag je dat in het dagelijkse leven?

Het mag dan misschien geen zomer meer zijn, toch kiezen bekende koppen ook naast de catwalk voor transparante stofjes. Zo ook actrice Florence Pugh, die haar vormen al meermaals hulde in een transparante jurk. Maar kan je zo’n kledingstukken – je vindt ze in zowat elke kledingwinkel – ook in het dagelijkse leven dragen? En voor welk ondergoed kies je dan? Styliste Sofie Reekmans van Outside-In helpt ons op weg.