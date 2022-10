Kinrooi

Baby: Louise Van de Vorst

Geboren op: 20 juni 2022

Mama: Lotte Henckens

Papa: Stefan Van de Vorst

Met de geboorte van Louise zijn er vier generaties vrouwen in de familielijn: baby Louise, mama Lotte, oma Els Smeets en overgrootmoeder Mia Vanderstegen. “Het is extra speciaal omdat we alle vier de oudste dames zijn van het gezin zijn”, zegt Lotte.