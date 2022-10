Gent-Oost Eagles niet onder de indruk van de Brugse vedetten: “We kunnen het elke ploeg in deze reeks moeilijk maken”

“Het liep aanvankelijk op Zottegem niet van een leien dakje”, begint coach Eline Maesschalck Cornand haar betoog. “Om niet te zeggen dat het echt stroef ging. Aan het einde van het eerste kwart wezen de bordjes dan ook 27-23 aan. We zijn die periode echter goed doorgekomen en begonnen vrij snel goed samen te spelen. Aan de rust leidden we na een sterk tweede kwart (12-22) al met 39-45. Na een gelijkopgaand derde kwart (15-17) namen we ruim de maat van de thuisploeg in het vierde kwart (11-23). Met Giebe Debo (16 punten), Arno Saccasyn (15 punten), Joren Hauman (13 punten) en Harm Loontiens (12 punten) hadden we vier spelers in de dubbele cijfers. Onze troef is dat we een hechte ploeg zijn. We moeten de bal vlot laten rondgaan en op meerdere posities vinden we dan wel iemand die kan scoren. Ik moet toegeven dat een en ander vorige week tegen SKT Ieper er totaal niet uitkwam. Deze match was dat wel anders.”

Goed voorbereiden

Nu zondag zakt het ijzersterke en grote titelfavoriet Avanti Brugge af naar Melle Vogelhoek. Coach Eline Maesschalck Cornand toont zich strijdlustig. “In deze reeks tref je elke week wel een sterke tegenstander. We beseffen goed dat Avanti twee matchen op rij kon winnen, waarbij het vooral in het eerste treffen op Racing Brugge eerder wat moeizaam liep. We gaan ons hoe dan ook zo goed mogelijk voorbereiden op deze clash. Ook tegen dit sterke Avanti Brugge gaan we ons niet bij voorbaat gewonnen geven. We geloven erin. Ik denk dat we sowieso de mogelijkheden hebben om het elke ploeg in deze reeks moeilijk te maken”, besluit Maesschalck Cornand vol overtuiging.