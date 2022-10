Red Wolves willen start niet missen in EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland: “We willen in ieder geval een punt pakken”

De Belgische handbalmannen beginnen donderdag (20.00 uur in ‘s-Hertogenbosch) in Nederland aan hun kwalificatiecampagne voor het EK van 2024. “We moeten proberen te winnen of in ieder geval een punt pakken”, zei bondscoach Yérime Sylla dinsdag tijdens een persconferentie. De Belgen ontvangen nadien zondag (13u45 in Hasselt) Kroatië.

De Red Wolves kwamen, enkele maanden na hun historische kwalificatie voor het WK van 2023 tegen Slovakije, opnieuw samen. “Het is interessant om elkaar weer te zien, het herinnert ons eraan dat we iets buitengewoons hebben neergezet”, zei bondscoach Yérime Sylla. “Maar in de topsport moet je snel verder. De bladzijde is omgeslagen en we zijn op weg naar een derby die we moeten proberen te winnen of waarin we in ieder geval een punt moeten pakken.”

Een derby in Nederland “is altijd een beetje een speciale wedstrijd”, gaf de bondscoach toe. “Het is iets meer dan een eerste kwalificatiewedstrijd. Maar we moeten die context achter ons laten en proberen zo goed mogelijk te presteren met wat we hebben voorbereid. Het is voor mij fiftyfifty tegen de Nederlanders. Ik denk dat we klaar zijn.”

Griekenland, dat België tweemaal versloeg in de WK-kwalificaties, maakt de groep compleet. De beste twee landen in elke groep en de vier beste derdes grijpen een EK-ticket. Daarom is het belangrijk om goed te beginnen, aldus de bondscoach. “Als we punten kunnen pakken, gezien de dubbele confrontatie tegen de Grieken, zouden we een kleine voorsprong hebben. Ik denk dat Kroatië een niveautje hoger speelt. Als we beginnen met een punt in Nederland kunnen we daarop verderbouwen. We eindigen in Kroatië, dat dan al geplaatst kan zijn, want voor ons een gunstige situatie zou vormen.”