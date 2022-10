Chef Britse inlichtingendienst: “Door grootheidswaanzin van Poetin verliest Rusland op alle fronten terrein”

Rusland was lange tijd aan de winnende hand in Oekraïne. Maar omdat het de strategische blunders blijft opstapelen en Poetin niet luistert naar zijn militaire staf en zelf een slecht strateeg bewees te zijn, verliezen ze op alle fronten terrein. Dat zegt Jeremy Fleming, directeur van de Britse spionagedienst GCHQ in een zeldzaam interview.

De onbetwiste macht van de Russische president Vladimir Poetin heeft geleid tot catastrofale “strategische fouten” die tot nu toe een ramp zijn geweest voor de invasie in Oekraïne , aldus een van de meest vooraanstaande spionageleiders van Groot-Brittannië. Hij is bijzonder hard en kritisch voor de Russische president en diens leiderskwaliteiten.

Sir Jeremy Fleming — © Reuters

Sir Jeremy Fleming werkt meestal in de achtergrond en geeft zelden interviews of toespraken. Het is dan ook opvallend dat hij nu zo uithaalt naar Poetin.

Russische soldaten hebben bijna geen voorraden en geen munitie meer en de aanvankelijke terreinwinsten van Moskou worden dag na dag teruggedraaid, zegt hij.

“Militaire winst: nul”

Volgens Fleming hebben de grootheidswaanzin en de koppigheid van Poetin Rusland al meer slecht dan goed gedaan. “Hij wil persoonlijk scoren om te tonen dat hij een groot strateeg is. Terwijl hij dat nu net niet is. Hij stapelt de stommiteiten op en heeft geen flauw benul van oorlogsvoering.”

Maandag nog gaf Poetin het bevel om Oekraïne massaal aan te vallen als vergelding voor de aanslag op de Krimbrug. De dodelijke aanvallen waren zogenaamd gericht op kritieke energie-infrastructuur maar troffen onder meer een voetgangersbrug en een kinderspeelplaats in Kiev. “Gevolg: 14 doden en 97 gewonden. Allemaal onschuldige burgers. En veel huizen en flatgebouwen beschadigd. Maar militaire winst: nul.”

In Kiev kwam een raket neer naast een speelterrein — © AP

De directeur van de GCHQ zegt dat de Russische troepen uitgeput zijn, de mobilisatie van 300.000 reservisten is volgens hem een teken van wanhoop en zeker geen versterking aan het front. De meesten hebben gewoon geen zin om te gaan vechten.

Paniek

“We weten -en de Russische commandanten op het terrein weten dat ook- dat hun voorraden en munitie stilaan op geraken. En grote groepen militairen gaan straks de winter in zonder aangepaste kledij.”

De inlichtingenchef gelooft ook dat de problemen van Poetin aan het thuisfront toenemen, nu Russische burgers beginnen te zien “hoe slecht Poetin de situatie heeft ingeschat en hoe lang deze oorlog al duurde en wellicht ook nog zal duren. De oorlogsmachine kost handen vol geld, terwijl veel Russen amper rondkomen”, zegt sir Jeremy Fleming.

Om dan nog te zwijgen over de zware verliezen: “Rusland heeft al massaal veel militairen verloren in dit conflict.” Officiële cijfers zijn er niet, maar sommige bronnen spreken van zo’n 20.000

Of Poetin tot slot in staat zou zijn om nucleaire wapens te gebruiken, daar spreekt Fleming zich niet expliciet over uit. “Er zijn geen aanwijzingen voor dat hij dat effectief van plan zou zijn. Maar het feit dat hij er mee dreigt, is al erg genoeg en toont hoe dat hij stilaan in paniek geraakt.”