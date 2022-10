Vijf nieuwe aanklachten tegen de Duitse hoofdverdachte in zaak-Maddie McCann

Madeleine ‘Maddie’ McCann. — © ASSOCIATED PRESS

Er zijn vijf nieuwe aanklachten tegen de Duitse hoofdverdachte voor de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Madeleine ‘Maddie’ McCann in Portugal. Dat heeft het parket in Duitsland dinsdag bekendgemaakt.

‘Maddie’ verdween op bijna vierjarige leeftijd op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning die haar ouders in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd, toen het ouderpaar wat verder met vrienden tafelde.

De jongste (hoofd)verdachte is de 45-jarige Christan Brueckner die momenteel in Duitsland een celstraf van zeven jaar uitzit wegens de verkrachting van een Amerikaanse vrouw in Praia da Luz.

Hij is nu aangeklaagd voor drie andere verkrachtingen en twee keer seksueel misbruik, telkens in Portugal tussen december 2000 en juni 2017, weet de Engelse krant Daily Mail. De zaak-McCann maakt geen onderdeel uit van de nieuwe aanklachten.