Niet van de bal te zetten! Rode Duivel Amadou Onana laat zich opmerken door stevig duel met Casemiro

Ondanks een vroege voorsprong, slaagde Everton er afgelopen zondag niet in om Manchester United opzij te zetten. In het eigen Goodison Park verloor het nipt met 1-2. Ondanks de nederlaag, liet Rode Duivel Amadou Onana zich opmerken op het middenveld. Onana, nog maar sinds deze zomer actief in de Premier League, toonde daarin hoe sterk hij wel is. Casemiro was het slachtoffer van dienst. De Braziliaan ging het duel aan met onze landgenoot, maar werd simpelweg van de bal gezet. Bekijk hieronder de beelden.