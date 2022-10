Man ontsnapt op het laatste nippertje aan gruwelijke dood in lift

Bewakingscamera’s in een Russisch appartement hebben een opmerkelijk beeld vastgelegd. Op de video is te zien hoe de lift zoals gewoonlijk stopt en de deuren opent. Maar meteen daarna gaat de lift terug verder naar beneden zonder de deuren te sluiten. Een inzittende had dit niet meteen door en kon zich net op tijd terugtrekken vooraleer hij geplet werd tussen de twee deuren.