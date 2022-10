Meghan Markle haalt uit naar populaire serie ‘How I met your mother’: “Haalt de geloofwaardigheid van vrouwen naar beneden”

Meghan Markle is geen fan van het ‘How I met your mother’-personage Barney Stinson (gespeeld door acteur Neil Patrick Harris). — © */afp

In een nieuwe aflevering van haar podcast ‘Archetypes’ haalt Meghan Markle uit naar populaire tv-series als ‘How I met your mother’ en ‘Scrubs’. Volgens de hertogin van Sussex halen zulke shows “de geloofwaardigheid van vrouwen naar beneden”.

“Steek je hand op als je ooit zot of hysterisch bent genoemd. Of wat dacht je van gek? Krankzinnig gek, volkomen irrationeel? Oké, je snapt het wel”, zo zegt de 41-jarige Markle in haar Spotify-podcast. “Als we nu allemaal in dezelfde kamer zouden zitten en elkaar zouden kunnen zien, zou het vrij makkelijk zijn: hoeveel van ons hebben onze handen omhoog? Ik trouwens ook.”

En dat hoeft niet te verbazen, aldus de hertogin van Sussex. “Als je bedenkt hoe wijdverbreid deze labels voor vrouwen zijn in onze cultuur.”

Om haar punt te bewijzen speelt Markle - die voor ze met de Britse prins Harry trouwde zelf nog meespeelde in de serie ‘Suits’ - vervolgens enkele audiofragmenten uit populaire sitcoms af. Eén ervan komt van Barney Stinson, de rokkenjager uit ‘How I met your mother’. “Een vrouw mag gek zijn, zolang ze maar even heet is. Als een vrouw heel gek is, moet ze ook heel heet zijn”, zegt hij onder meer.

In een ander fragment zegt Elliot Reid, een vrouwelijke dokter in dramaserie ‘Scrubs’: “Ik kan er niet tegen, Carla! Ik kan mijn gekte geen minuut langer verbergen. Ik ben gewoon een grote berg coocoo die op het punt staat om uit te barsten en gesmolten gekheid te spuwen.”

Meghan Markle werd voor deze aflevering van de podcast vergezeld door de actrices Jenny Slate, Deepika Padukone en Constance Wu. Ze vertelt de vrouwen ook nog waar het woord “hysterie” vandaan komt. “Ik ben er zelf nog maar net achtergekomen”, zo verklaarde ze. “Maar hysterie is dus afgeleid van het Griekse woord voor baarmoeder. Plato en de andere Griekse filosofen geloofden dat de baarmoeder doorheen het lichaam reisde en zo druk zette op andere organen, wat zou leiden tot grillig en onbetrouwbaar gedrag.”

Dat vrouwen zo makkelijk als “gek” worden bestempeld, berokkent hen heel wat schade, besluit de hertogin. “Hun geloofwaardigheid wordt erdoor naar beneden gehaald. Relaties en families worden erdoor verbrijzeld, reputaties vernietigd en carrières verpest. Daarbovenop zal dit ook een effect hebben op vrouwen met echte psychische problemen. Ze worden bang en blijven stil. Ze internaliseren alles en ze onderdrukken hun gevoelens veel te lang.”