Arne Marit zet Sluitingsprijs Putte-Kapellen naar zijn hand, Iljo Keisse grijpt net naast de zege in onverwachte afscheidswedstrijd

Arne Marit heeft de laatste wegkoers van het seizoen op Belgische bodem op zijn naam geschreven. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise toonde zich de sterkste in een massasprint. Iljo Keisse, die vorige week een punt achter zijn carrière leek te zetten, kreeg afgelopen nacht pas groen licht om te starten in Putte. De 39-jarige Oost-Vlaming toonde zich in zijn afscheidswedstrijd en probeerde bij het ingaan van de laatste ronde tevergeefs een sprint te ontlopen.