Politie LRH waarschuwt voor oplichters die brieven per post opsturen vanuit Spanje

Niet alle oplichters gaan anno 2022 al via e-mail, WhatsApp of Instagram te werk. Sommigen proberen nog steeds op de klassieke manier je geld te stelen, via een gewone brief bijvoorbeeld. De politie LRH kreeg een vijftal meldingen binnen van brieven waarin slachtoffers een erfenis van miljoenen euro’s wordt beloofd.

Verschillende inwoners van Hasselt en Herk-de-Stad kregen de verdachte brief recent nog in de bus. “We kregen zelfs een melding uit Kortessem, buiten onze politiezone”, zegt Dorien Baens van de politie LRH. De brieven zien er telkens wat anders uit. De ene is bijvoorbeeld opgesteld in het Frans, de andere in het Engels. De ene komt uit Barcelona, de andere uit Valencia.

Maar de brieven worden wel allemaal opgestuurd vanuit Spanje en de boodschap is altijd dezelfde: de oplichter doet zich voor als de advocaat van iemand die net overleden is en een fortuin van vele miljoenen euro’s heeft achtergelaten. De ontvanger van de brief zou zogezegd een ver familielid zijn en aanspraak maken op die erfenis.

Een van de brieven die door de oplichters is verstuurd. In de brief belooft de zogezegde advocaat een som van 9.500.000 euro voor de nabestaanden van zijn overleden cliënt. — © Politie LRH

“Dit was een klassieke oplichtingswijze voor de komst van het internet”, zegt Dorien Baens. “Als je reageert op de brief en de verstuurder belt of mailt, vraagt die om eerst enkele kosten te betalen voor het bedrag overgemaakt kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om notariskosten, transactiekosten of belastingen. Slachtoffers doen dus zelf een overschrijving naar de rekening van de oplichter, maar zien natuurlijk geen cent van hun zogezegde erfenis.” Deze oplichting heeft veel weg van vriendschapsfraude, een praktijk die vandaag wel vaker voorkomt.

Gepersonaliseerd

Opvallend is dat de oplichters in dit geval vrij veel moeite doen. Op basis van de naam van het slachtoffer passen ze de brief aan. Als de ontvanger bijvoorbeeld Piet Janssen heet, zal hij zogezegd erven van de overleden Louis Janssen. “Omdat ze de brieven per post versturen en frankeren, hangt er voor hen ook een prijskaartje aan deze vorm van oplichting”, zegt Dorien Baens. “Vermoedelijk versturen ze hun brieven naar een willekeurige adressenlijst die ze ergens hebben kunnen bemachtigen.”

Momenteel is er nog niemand slachtoffer geworden van deze oplichting. Toch roept de politie op om vrienden en familie te waarschuwen.