Erik Van Looy eet elke dag een ijsje voor het slapengaan. Hoe ongezond is dat precies?

Een nieuwe onthulling over de eetgewoonten van Erik Van Looy (60) in De allerslimste mens ter wereld: de presentator is verzot op ijs. En hoewel we allemaal wel eens durven snacken voor de televisie, doet de presentator dat élke dag voor het slapengaan. “Een typisch voorbeeld van extern eetgedrag”, zegt Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA. “En dat heeft zo zijn nadelen.”