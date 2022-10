‘Dertigers’ komen nog een keer samen voor kerstspecial

Oktober lijkt nog wat vroeg om Kerstmis te vieren, maar in tv-land kan alles. De ‘oude’ ‘Dertigers’ komen momenteel nog een allerlaatste keer samen voor de opnames van hun eerste (en meteen ook laatste) kerstspecial voor Eén.

Wat het verhaal rond kerst zal zijn en wanneer het programma precies wordt uitgezonden, wordt later bekendgemaakt. Maar uit de eerste beelden vanop de set blijkt alvast dat de cast die we kennen uit de voorbije vier seizoenen van de populaire reeks terugkeren. Yemi Oducale (Elias), Kristof Goffin (Alexander), Evelien Van Hamme (Tinne), Tom Dingenen (Bart), Ellen Verest (Nora), Kim Van Oncen (Saar) en Yannick De Coster (Pieter) krijgen allen een plekje voor de kerstboom.

© Eén

© Eén

© Eén

Voor een laatste keer, want het volgende seizoen van Dertigers is een reboot met een compleet nieuwe cast, nieuwe verhalen en een nieuwe omgeving. De opnames daarvan gebeurden afgelopen zomer, wanneer die nieuwe reeks op de buis komt, is nog niet bekend.