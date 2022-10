PODCAST. SOS Energie: welke energiekortingen zijn er en wie heeft daar recht op?

Er zijn intussen al heel wat premies en kortingen voor de energiefactuur aangekondigd. Maar waar heb jij recht op? En wat moet je daarvoor doen? Of misschien wel een nog belangrijkere vraag: wanneer zie je iets van de korting op je factuur? Woordvoerster Lien Meurisse van de FOD Economie geeft antwoord.

Wil je vandaag nog de verwarmingspremie van 100 euro aanvragen? Dat kan via deze link. De stookoliecheque kan je hier aanvragen. En als je meer wil weten over het uitgebreid sociaal tarief en of je daar recht op hebt, dan kan je terecht op deze site.

