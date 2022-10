Drugslabo ontdekt na garagebrand op Grote Baan in Houthalen

Op de Grote Baan in Houthalen is dinsdag in de vroege ochtend vermoedelijk een synthetisch drugslabo ontdekt na een zware brand in de garage van een huis.

Rond 2 uur werd de brandweer Oost-Limburg in de nacht van maandag op dinsdag opgeroepen voor een brand in een vrijstaande garage achter een huis op de Grote Baan in Houthalen. De vlammen werden geblust, maar tijdens het blussen merkten de brandweerlieden vonken op. Door een probleem met de zekering bleek er ook aan de meterkast in de kelder van het huis een kleine elektriciteitsbrand te zijn ontstaan. Ook dat brandje werd geblust. De garage werd volledig in de as gelegd.

Door de brand werd vermoedelijk een synthetisch drugslabo ontdekt. De politie Carma en het labo van de federale politie kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Er werd ook een drugshond opgeroepen. Rond de middag zakte de civiele bescherming in groten getale af naar de Grote Baan om het labo te ontmantelen. Over de omvang van het labo en eventuele arrestaties is er nog geen duidelijkheid. In het verleden zijn er al vaker drugslabo’s ontdekt door een brand, omdat die voor een hoger brandgevaar zorgen.

Smell It

Toevallig organiseert het parket Limburg op 25 oktober de gratis infoavond ‘Smell It’ in Casino Modern in Genk. Geïnteresseerden leren daar over de gevaren van labo’s en dumpingen. Er zal ook een geurtafel zijn, waar je zelf de typische geuren van een labo kunt ruiken en die zo beter kunt herkennen.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.

De civiele bescherming kwam in groten getale ter plaatse om het labo op te ruimen. — © Tom Palmaers