Geeft Repsol het Spaanse wielrennen extra zuurstof en wat beweegt er nog meer in het wielerpeloton? Een overzicht!

Repsol is geen kleine jongen. Het Spaanse energiebedrijf, bij Spanje-liefhebberts vooral gekend van zijn benzinestations, was voordien al sponsor in de Formule 1 en is al jarenlang trouw geldschieter van de betere Spaanse MotoGP-rijders. Een intrede van het bedrijf in het Spaanse wielerpeloton is vooral goed nieuws voor het wielrennen op het Iberisch schiereiland.

Wat Movistar met het geld zal doen in het post-Valverdetijdperk, is nog niet duidelijk. Het team verzekerde zich van een plaats in de World Tour voor de drie komende seizoenen en kan dus beginnen bouwen. Fernando Gaviria is de nog niet geofficialiseerde aanwinst voor volgend seizoen en het team zou maar al te graag in zee gaan met de Spaanse topbelofte Carlos Rodriguez. De 21-jarige kampioen van zijn land ligt nog tot eind volgend seizoen onder contract bij Ineos Grenadiers. Rodriguez werd eerder dit jaar zevende in de Vuelta en finishte zaterdag nog als vijfde in de Ronde van Lombardije. Juan Ayuso, dat andere Spaanse toptalent, ligt helaas voor teammanager Unzue nog tot 2028 onder contract bij UAE Emirates.

Het Spaanse wielrennen lijkt trouwens zachtjesaan op te leven na enkele magere jaren. Ayuso en Rodriguez zijn echte toptalenten en op sponsorvlak liet ook Kern Pharma weten dat ze het gelijknamige UCI-Proteam de komende twee jaar verder zal ondersteunen.

Carlos Rodriguez ligt nog tot eind volgend seizoen onder contract bij Ineos Grenadiers, maar Movistar wil de Spaanse kampioen maar wat graag binnenhalen — © BELGA

Wat zit er verder nog in de pijplijn? De Engelse website Velonews zegt met zekerheid te weten dat Doug Ryder terugkeert in het profpeloton en het nieuws wordt bevestigd vanuit de hoek van de managers. De Zuid-Afrikaan was de drijvende kracht achter het Qhubeka-project maar moest vorig seizoen de handdoek gooien. Wat overbleef was een continentaal team. Intussen zou Ryder opnieuw de nodige geldschieters hebben gevonden om door te groeien naar de pro-continentale status. Een puissant rijke Zuid-Afrikaan volgens de ene bron, een Zwitserse bank volgens een andere bron. Met Brambilla, Moschetti en Howson zijn er al drie namen vernoemd als mogelijke versterkingen voor een team dat tot 17 oktober de tijd heeft om zich te registreren bij de UCI.

Het Qhubeka-project zou opnieuw de nodige geldschieters hebben gevonden om door te groeien naar de pro-continentale status — © LAPRESSE

Nog een nieuwe naam in het peloton is het Zwitserse Tudor. De horlogefabrikant wordt de nieuwe hoofdsponsor van de Swiss Racing Academy, het team van Fabian Cancellara dat vooral Zwitserse talenten de kans wil geven zich te ontplooien.

Het Amerikaanse Human Powered Health heeft dan weer een koersverandering doorgevoerd. Het team, met Hendrik Redant als ploegleider, kiest voor een meer Europese inslag en heeft ook in die richting geïnvesteerd. Onder meer Sasha Weemaes en Gijs Van Hoecke rijden volgend seizoen voor de Amerikanen.

En dan is er tenslotte nog het Franse B&B Hotels. Ook daar zou een serieuze budgetverhoging op til zijn dankzij de inbreng van de stad Parijs. Ook dit nieuws is nog niet officieel maar de voorstelling van de Ronde van Frankrijk, op donderdag 27 oktober, is de geknipte dag om met het nieuws op de proppen te komen. Daar staat wel tegenover dat het tijdens de Tour gelekte nieuws altijd is ontkend door Parijs’ burgemeester Anne Hidalgo. Op de frequentie van Radio Peloton werden voorlopig enkel de namen van Ramon Sinkeldam en Cees Bol aan het Franse team gelinkt.

Intussen is het duidelijk dat op het hoogste niveau ook wel wat verandert. Lotto-Soudal wordt volgend seizoen Lotto-Dstny maar verliest met bijna zekerheid zijn plaats in de World Tour. Alpecin-Deceuninck maakt de omgekeerde beweging. Het project van de broers Roodhooft verzamelde de voorbije drie jaar voldoende punten om bij de beste achttien teams van de wereld te horen en zal volgend seizoen deel uitmaken van de World Tour.