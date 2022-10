Een deel van één van de mooiste gemeenten van Limburg ligt helemaal opgebroken. Teuven bij Voeren krijgt een gescheiden riolering en daarom is het hele dorp ontoegankelijk. De horeca in de toeristische gemeente klaagt steen en been. Noodzakelijke werken voor de slechtste leerling in de Vlaamse riolieringsklas, reageert de burgemeester. Terwijl de brasserie pal in het centrum al 100.000 euro omzet ziet verdwijnen.