Gedaan met chips na de match, bij KVV Dilsen-Stokkem staat 300 kg aan appels

“We merkten dat heel wat kinderen na een training of wedstrijd teruggrijpen naar een zakje chips of snoepjes. Door de plaatsing van deze kist willen we hen een gezond en gratis alternatief aanbieden”, aldus jeugdvoorzitter Alexander Simons. “We willen meer zijn dan enkel een voetbalclub”, treedt voorzitter Arne Willen bij. “Het is voor ons belangrijk om onze leden bewust te maken van in dit geval gezonde voeding. De kans dat we de nieuwe Messi opleiden is klein, maar we kunnen er wel voor zorgen dat onze leden zich bewust worden van zaken zoals gezondheid, gelijkheid, milieu, …”De Maaslandse voetbalclub zet op deze manier weer in een stap in het beleid om meer te zijn dan enkel een voetbalclub.