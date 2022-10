GEMEENTERAAD. Stad koopt twee percelen om begraafplaats van Rotem uit te breiden

DILSEN-STOKKEM

Trajectcontroles: De gemeenteraad keurde de concessieovereenkomst met TAAS (Trajectcontrole As A Service) goed voor de invoering van trajectcontroles vanaf 1 april 2023. Burgemeester Vandeweerd: “Het is nog niet duidelijk over welke trajecten het precies zal gaan. De trajectcontroles worden de komende weken verder bepaald en zullen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan een eerstvolgende gemeenteraad zodat TAAS tijdig met de nodige voorbereidingen kan starten. De bedoeling is op 1 april te starten met een drietal trajectcontroles met de mogelijkheid de komende jaren verder uit te breiden. De stad voorziet eerst een evaluatie met TAAS einde 2023. De stad houdt ook de regie en autonomie in handen over de weginrichting. Naast de meer dan 5 miljoen euro die de stad investeert in veilige wegen en fietspaden, zijn de trajectcontroles een bijkomend middel in het verkeersveiligheidsbeleid. Eerdere studies rond trajectcontroles tonen aan dat het aantal snelheidsovertreders en aantal ongevallen sterk daalt, ook voor en na de bewaakte zone.” De trajectcontroles zullen voorzien worden in de zone 50 in gebieden die afgebakend zijn. Het gaat om een systeem dat in meerdere Limburgse gemeenten opvolging krijgt.

Uitbreiding begraafplaats Rotem: Het stadsbestuur van Rotem ging akkoord met de aankoop van twee nieuwe percelen naast de begraafplaats in Rotem. Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld): “Het huis aan de Burgemeester Henrylaan 2 in het centrum van Rotem staat te koop. Daarbij horen twee achterliggende percelen die tegen het kerkhof van Rotem liggen. Deze percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1.260 m². De eigenaars zijn bereid om deze percelen aan de stad te verkopen. Het gaat om een totaalprijs van 37.800 euro die de stad betaalt. Aangezien deze achterliggende percelen interessant zouden kunnen zijn voor de toekomstige uitbreiding van het kerkhof anticiperen we hiermee alvast op de toekomst. Er is momenteel nog geen acute nood in Rotem voor de uitbreiding van het kerkhof, maar het zijn mooie rechthoekige percelen die onmiddellijk in gebruik genomen kunnen worden indien nodig.”