Vijf fantastische films die je moet zien op Film Fest Gent (of later in de cinema)

Het grootste filmfestival van ons land, dat afgelopen dinsdag van start ging, is zijn 49ste editie toe. Vijf filmtips die het de moeite waard maken om naar de Arteveldestad te trekken… Of om later te zien in de bioscoop.

Met dit intimistisch drama dat in Cannes bijna de Gouden Palm wegkaapte, bewijst Lukas Dhont dat hij geen eendagsvlieg is. Na Girl schetst hij het gevoelsleven van een jongen die een diepe vriendschap koestert voor zijn buurjongen. Maar kinderen kunnen wreed zijn en ze roddelen dat er ‘iets meer’ is. Dhont schildert als het ware met alle cinematografische middelen wat er in het hoofd van die jongen omgaat, maar dan op een impressionistische manier en zonder in melodrama te vervallen. Openingsfilm van Film Fest Gent.

Uit op 2 november

(lees verder onder de trailer)

Holy Spider

Deze op feiten geïnspireerde thriller van Ali Abbasi (Gräns) is door de huidige toestand in Iran brandend actueel. De film verhaalt het onderzoek van een journaliste naar verschillende moorden op prostituees in Mashad, de tweede stad in Iran. Ze krijgt daarbij weinig steun. In de eerste plaats omdat ze een vrouw is. Maar er is meer. De seriemoordenaar wil de stad ontdoen van de morele viezigheid, waardoor hij ergens de sympathie krijgt van de radicale religieuzen. Maar anderzijds kan de overheid een monster dat angst zaait niet zomaar zijn gang laten gaan. Een zeer originele, politiek geladen thriller die hoofdactrice Zar Amir Ibrahimi – aanwezig in Gent – de prijs voor de beste actrice in Cannes opleverde.

Uit op 26 oktober

(lees verder onder de trailer)

The Banshees of Inisherin

De Engels-Ierse regisseur-scenarist Martin McDonagh, volgt zijn met Oscars en Golden Globes bekroonde Three Billboards Outside Ebbing, Missouri met een nieuwe triomf. Hij trommelde zijn acteurs van In Bruges, Colin Farrell en Brendan Gleason, op voor een verhaal over een vriendschap die implodeert. Wie de films van McDonagh kent, weet dat hij op een originele manier humor en gewelddadige conflicten weet te verzoenen. Colin Farell won in Venetië de prijs voor de beste acteur.

Uit op 21 oktober

(lees verder onder de trailer)

R.M.N.

De Roemeense Gouden Palm-winnaar Christian Mungiu scant als een chirurg de sluimerende haat en angst in zijn thuisland en Europa. Hij focust zich op twee personages. Het eerste is een man die lange tijd in Duitsland heeft gewerkt en terugkeert naar zijn multi-etnisch geboortedorp. Daar tracht hij contact op te nemen met zijn ex-vrouw die een bedrijf runt met de hulp van gastarbeiders uit Sri Lanka. De komst van die mannen roept bij de bevolking gewelddadige reacties op. Mungiu is in zijn analyse van angst en geweld compromisloos. In feite een meesterwerk dat een prijs in Cannes had moeten krijgen.

Uit op 19 oktober

(lees verder onder de trailer)

Knor

In Nederland haalde deze Belgisch-Nederlandse animatiefilm de topprijzen op het Gala van de Gouden Kalveren binnen. Het ziet er ook naar uit dat deze film van Mascha Halberstad ook kans maakt op een Oscarnominatie. De prent, gebaseerd op het boek van Tosca Menten, heeft het over een meisje dat een biggetje krijgt. Maar het beest gedraagt zich als een… echt varken. Dé kinderfilm van het festival.

Nu te bekijken

Film Fest Gent loopt van 11 tot 22 oktober. Info en tickets: www.filmfestival.be