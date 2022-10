Nikki Janssens vertelt over relatie met comedian William Boeva: “In het openbaar kussen vind ik moeilijk”

Nikki Janssens, de vriendin van comedian William Boeva, vertelt in Humo over hun relatie. De twee leerden elkaar twee jaar geleden kennen via Tinder en sindsdien is het grote liefde. Toch ging er wel wat bedenktijd aan de relatie vooraf. “William is een BV én hij heeft een beperking: ik heb tijd nodig gehad om de klik te maken.”

Tijdens de lockdown besloot Janssens Tinder te installeren. “Even kijken of ik nog goed in de markt lig”, dacht ze. Toen William’s profiel voorbijkwam, swipete ze naar rechts. “We woonden bij elkaar in de buurt, dus ik had hem al een paar keer gezien. Hij leek me een toffe kerel.”

“Ik had ergens gelezen dat vrouwen veel sneller naar rechts swipen voor mannen met een puppy. Dus had ik er eentje geleend van een vriend”, voegt Boeva eraan toe.

De rest is geschiedenis. Janssens moest in het begin van de relatie wel enorm wennen aan de media-aandacht. “Toen ik een foto van onze reis naar Disneyland Parijs postte op Instagram, sprong de pers er meteen bovenop: ‘William Boeva heeft een nieuw lief!’ Hoe wisten ze dat eigenlijk? We stonden niet eens kussend op de foto.”

Negatief

Ook had iedereen volgens de vrouw meteen een mening over hen. “In mijn omgeving reageerden de meesten enthousiast, maar evengoed kreeg ik te horen: jij kunt toch beter krijgen? Ergens begrijp ik dat wel, want je ziet niet veel koppels waarvan één partner een beperking heeft. Wat ik niet begrijp, is waarom sommige mensen zo negatief denken over ons. Een aantal reacties op HLN.be waren ronduit gemeen. Ik weet het: ik zou die eigenlijk niet mogen lezen.”

Of het haar iets uitmaakt dat Boeva in een rolstoel zit? “Nee. Ik heb nog nooit gedacht: was ik maar samen met iemand zonder rolstoel. Het enige wat me stoort, is dat mensen dan nóg meer naar ons staren. Daar raak ik maar niet aan gewend. Op restaurant zit ik het liefst ergens in een hoekje apart, met mijn rug naar de anderen. Ik vind het ook moeilijk om William te kussen in het openbaar. We doen dat wel, maar elke keer opnieuw vallen de starende blikken me op.”