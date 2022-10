Ons Verlangen neemt deel aan de Last Post

Harmonie Ons Verlangen uit Beverst heeft op zondag 9 oktober deelgenomen aan het 'Fête historique des louches' in Comines. Dit jaarlijks feest bestaat al sinds 1884 en trok ook dit jaar veel publiek. Na deze optocht reisde de harmonie door naar Ieper, waar ze deelnam aan de Last Post onder de Menenpoort.

Het is de vijfde keer dat de harmonie speelt tijdens deze ceremonie, wat iedere keer een unieke beleving is. Vanwege deze goede samenwerking komt een delegatie van de Last Post Association naar de jaarlijkse galaconcerten op 18 en 19 maart 2023 in de Velinx in Tongeren.