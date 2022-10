Goed nieuws voor KRC Genk: Joseph Paintsil gaat weer voluit op training

Geen Galarza en Castro op de dinsdagochtendtraining van KRC Genk. Beide Argentijnen ondervonden lichte hinder na de wedstrijd van zondagavond met Jong Genk en bleven binnen voor verzorging. Net als Sadick, die opnieuw sukkelt met de hamstrings.

Wel paraat én zichtbaar opgelucht: Joseph Paintsil. De Ghanees, die drie wedstrijden moest missen nadat hij een hamstringblessure opliep op Union, ging na enkele weken van rustige opbouw meer dan twee uur voluit tijdens de groepstraining.

© Dick Demey

© Dick Demey

Youth League: eerst uit

De Genkse U19 zullen hun heenmatch in de tweede ronde van de Youth League tegen Coleraine niet thuis maar in Noord-Ierland spelen. De wedstrijd wordt op woensdag 26 oktober afgetrapt om 14 uur lokale, 15 uur Belgische tijd. Ook de aftrap van de return in Genk op woensdag 2 november werd vastgelegd op 15 uur. De wedstrijdvolgorde wordt omgedraaid op vraag van de Noord-Ierse semiprofclub, die haar schoolgaande jongeren liefst tijdens de herfstvakantie naar België zag afzakken.(mg)