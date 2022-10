Met de tip van Steven Van Gucht haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Viroloog Steven Van Gucht is een fervent (berg)wandelaar. Hij wandelt liefst met zijn hond, maar hij verzamelt zijn stappen ook door nooit de lift te nemen. En dat is meteen ook zijn tip:

“Je hoeft niet speciaal te gaan wandelen om 10.000 stappen te zetten. Elke stap telt. Zo is mijn principe dat ik nooit de lift neem. Ik werk op de vijfde verdieping en altijd de trap nemen is intussen een reflex geworden. Vaak ga ik tijdens mijn koffiepauze zelfs opzettelijk beneden om koffie, terwijl er op dit verdiep ook een apparaat staat. Een hond helpt uiteraard ook. Jij komt thuis en die staat al kwispelend op jou te wachten, klaar voor zijn wandeling. Ik heb er zelf eentje in co-ouderschap en om de week dwingt hij mij ook na het werk tot een mooie wandeling. Ik heb intussen verschillende lussen bij mij in de buurt, groot en klein. Heel wat mensen verplaatsen zich naar mooie streken om te wandelen, dat doe ik ook in het weekend vaak, maar besef dat er ook bij jou in de buurt mooie wandelpaden te vinden zijn. Met een hond kan je die verkennen. Heb je zelf geen hond? Misschien is er wel een hondenbaas in de buurt die wat minder te been is of een buur die hulp kan gebruiken met de dagelijkse wandelingen van wie je de hond even mag lenen!”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.