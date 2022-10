Bespaar 500 euro met deze kleine, maar efficiënte besparingstips

Maak het extra sfeervol. Organiseer bijvoorbeeld een avond per week een ‘energiezuinige vrijdag’. Laptops, tv’s en andere schermen gaan uit. Net zoals de verlichting. Maak het gezellig met verschillende kaarsjes in huis en geniet van de kleine dingen: een gezellige babbel, een gezelschapsspel, een spannend boek… Zo wordt energie besparen zelfs gezellig.

Vermijd tocht. Gordijnen houden de warmte in huis. Hang ze dus ook bij je voor- en achterdeur. Dringt de kou binnen langs je ramen of deuren? Gebruik dan tochtstrips.

Laat de zon in je huis. Doe de gordijnen open wanneer de zon schijnt de warmte beter binnen te houden.

De thermostaat op 19 graden. Eén graadje lager betekent al snel een besparing van 7%. De ideale temperatuur in je woonkamer is 19-21 graden.

Zet je toestellen uit i.p.v. in waakstand. Gebruik stekkerdozen met een aan/uitknop. De waakstand van je toestellen slorpt tot 18% van je jaarlijks energieverbruik op.

Laat geen opladers in het stopcontact steken.

Vervang je lampen met ledlampen. Ledlampen verbruiken tot 80% minder, geven geen warmte af en gaan langer mee. Je vindt ze in allerlei kleuren en vaak kan je ze ook dimmen.

Hergebruik je handdoeken. Gooi je handdoeken niet meteen in de was. Je kan handdoeken tot zeker 3 douchebeurten gebruiken.

Duurt het even voor je warm water hebt in de douche? Vang de eerste liters dan op om er je planten mee water te geven.

Verwarm enkel als je in de badkamer bent.

Meten is weten. Met een energieverbruiksmeter ontdek je snel welke toestellen het meest verbruiken. Je vindt deze in je doe-het-zelfwinkel. Er zijn stekkeradapters die één toestel meten of systeemmeters die het verbruik van je hele huishouden registreren.

Hang je was meteen op en spaar een strijkbeurt uit.

Was op 30 graden i.p.v. 60. Op 30 graden zijn je kleren even proper als wanneer je op 60 graden wast. En je bespaart er jaarlijks ongeveer 11% energie mee.

Halveer het gebruik van je droogkast. Droog je was zoveel mogelijk op een wasdraad of rek.

Laat bevroren ingrediënten en maaltijden ontdooien in de koelkast. Als je dit doet, hoeft je koelkast minder hard te werken.

Gebruik een thermoskan i.p.v. een koffiezetapparaat of waterkoker. De grote stroomslurper van het koffiezetapparaat is de warmhoudplaat. Liever thee? Schenk het water dan ook direct na het koken in een thermoskan. Zo hoef je de waterkoker niet steeds opnieuw aan te zetten voor een kopje thee.

Gebruik best een inductiekookplaat. Die is sneller, zuiniger én veiliger.

Laat de dampkap niet nodeloos aanstaan. Die zuigt ook de warmte in huis op.

Zet je oven en kookplaat even voor het einde van de baktijd uit. En warm kleine hoeveelheden op in de microgolf.

Zet je cv-ketel op 60 graden. De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80 graden, maar werken efficiënter op 60 graden. Met deze snelle besparing bespaar je veel gas en dus geld. Je merkt geen verschil en je douche blijft even warm.

Kleef radiatorfolie op de achterkant van je radiatoren. Zo gaat de warmte niet meteen verloren in de buitenmuur, maar wordt ze gereflecteerd in de op te warmen ruimte. Een laag piepschuim achter de aluminium zorgt voor extra isolatie.

Schakel de verwarmingsketel uit bij lange afwezigheid of in de zomer. Een ketel in waakstand verliest jaarlijks tot 250 m³ gas.

Haal een slimme thermostaat in huis. Deze analyseert je gewoontes en stelt zijn programmatie hierop af. Bedien je verwarming eenvoudig vanop afstand. Hij houdt ook voortdurend rekening met het weer.

Vervang je cv-ketel. Met een moderne condensatieketel bespaar je tot 35% op je energieverbruik. Je beperkt ook je CO2-uitstoot. Een nieuwe, regelmatig onderhouden ketel gaat langer mee.

Houd je cv-ketel in topvorm. Een onderhouden cv-ketel verbruikt minder, is minder gevoelig voor pannes en gaat langer mee. Je verwarmingsketel onderhouden is verplicht: tweejaarlijks voor gas, jaarlijks voor mazout.

Isoleer je dak en spouwmuren. Niet-geïsoleerde huizen verliezen ongeveer 35% van hun warmte via het dak. Wil je verspilling tegengaan en je energieverbruik inperken? Dan is dakisolatie de meest voor de hand liggende optie. Zéker als je nadien nog zonnepanelen wil plaatsen. Voor het isoleren van bestaande buitenmuren is spouwmuurisolatie de meest kostenbesparende techniek. Bovendien is de klus op één dag geklaard en kan je tot wel 12% besparen op je energieverbruik.