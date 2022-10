Vlaamse griepcampagne focust op zorgverleners en wie met kinderen werkt

Griep treft elke winter circa een op de tien personen. Zeker nu ook corona nog de ronde doet, wordt griepvaccinatie bij kwetsbare groepen aanbevolen. Het gaat dan om iedereen vanaf vijftig jaar, zwangere vrouwen, chronisch zieken, mensen die in een woonzorgcentrum of instelling verblijven en iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicogroepen of met kinderen jonger dan zes maanden.

Nieuw dit jaar is dat naast de zorgverleners in ziekenhuizen en woonzorgcentra de campagne zich ook expliciet richt op zorgverleners die individueel werken. Daarnaast focust de campagne ook voor het eerst op wie met jonge kinderen werkt.

“Zeker nu COVID nog altijd veel vraagt van onze zorgverleners, is het belangrijk om onze zorgverleners zelf te beschermen met een griepvaccinatie en zo veel mogelijk extra ziekte door griep te vermijden bij de kwetsbare personen voor wie zij zorg dragen”, stelt Joris Moonens, woordvoerder van Agentschap Zorg en Gezondheid.

De Vlaamse griepcampagne wordt op 15 oktober op gang getrokken. Vaccinatie tegen de griep wordt aangeraden tussen midden oktober en midden december. Het vaccin kan zonder voorschrift rechtstreeks bij de apotheker worden gehaald. Voor de risicogroepen wordt het vaccin voor de helft terugbetaald.