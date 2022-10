60 jaar getrouwd: Clement en Lucienne in Herk-de-Stad

Lucienne werkte tot de geboorte van de oudste zoon bij verschillende gezinnen in Hasselt, nadien zorgde ze als huismoeder voor het gezin maar ook voor haar inwonende en hulpbehoevende schoonmoeder. In haar vrije tijd was Lucienne plaatselijke bode van het ABVV. Ze vond het belangrijk om mee te helpen zoeken naar de financiële rechten van de mensen in de omgeving.Clement was nationaal vrachtwagenchauffeur. In 1989 reed Clement mee met een konvooi van het Rode Kruis om goederen en hulpmiddelen te bezorgen aan Roemenië na de val van de communistische regimes in Oost-Europa. Clement was lange tijd lid van de Heidetrappers in Berbroek. In de vakantie trokken Lucienne en Clement graag naar het Zuiden met hun caravan. Beiden hopen om nog lang samen te kunnen blijven.