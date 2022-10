Basisschool Mozaïek opent Kunstkuur in de bib

Na een drie jaar lange samenwerking met de Academie van Hasselt sluiten ze het project in schoonheid af met een prachtige tentoonstelling in de bibliotheek Van Houthalen-Helchteren. Het thema 'Sterren in Basisschool Mozaïek' resulteerde in de meest speelse, fantasierijke en knettergekke creaties. Zo getuigt ook het affichebeeld van de expressiviteit van de leerlingen. Nog tot eind november kan je de kunstwerkjes van onze jonge kunstenaars van het voorbije Kunstkuurjaar bewonderen.