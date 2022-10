KVG Bocholt-Bree viert 75-jarig bestaan

Met een gezellige receptie werd de feestdag op gang gebracht. Annemie Creuwels, voorzitster van KVG Bocholt-Bree, schetste in haar openingsrede het verleden, de huidige werking en de toekomstige visie en ze bracht een toost uit op de jarige vereniging. Provinciaal voorzitster Ilse Wevers beklemtoonde de waarde van de KVG-werking in het algemeen en van de werking van de plaatselijke afdeling.Burgemeester Liesbeth Van der Auwera van Bree en schepen Jan Verjans van Bocholt spraken hun waardering uit over het werk van verenigingen zoals KVG, die met de inzet van vrijwilligers een verschil betekenen voor vele mensen in onze huidige maatschappij. Dit werd uitgedrukt in de vorm van een mooie cheque voor de jarige KVG-afdeling.Het bestuur zette dan de leden in de bloemetjes die al langer dan 50 jaar lid zijn van KVG: Maurice Theeuwissen, Mathieu Jaeken, Gerda Wijers, Grossard Eric, Leon Drijkoningen, Thijs Peter, Marie Therese Colaers, Erwin Vangaal, Nijs Christa. De aanwezigen kregen allen een mooi aandenken.Na deze geslaagde receptie werd een heerlijk feestmaal aangeboden. Stefan Luyten verzorgde de muzikale omkadering en hij kreeg al snel de dansers op de vloer. Als afsluiter van deze werd taart geserveerd bij een lekkere tas koffie. Als aandenken aan deze 75ste verjaardag kreeg iedereen nog een leuke attentie mee.