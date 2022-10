Na een heel weekend samenzitten en een maandagse marathonvergadering van bijna 26 uur is de federale regering erin geslaagd een akkoord af te sluiten over de begrotingen 2023 en 2024. Net op de valreep, want premier Alexander De Croo (Open VLD) moet om 14.15 uur in de Kamer zijn beleidsverklaring afleggen. Dit is wat we al weten over de maatregelen.