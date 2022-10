770.000 euro om Hasselts kunstonderwijs digitaal uit te rusten

“We investeren de komende 5 jaren fors in apparatuur die zowel in de opleidingen van knst.beeld als van knst.podium zal ingezet worden”, zegt schepen Frank Dewael (Open Vld). “Daarnaast kochten we ook 2 laadkarren waarin de verschillende iPads veilig in opgeborgen kunnen worden en tegelijk ook kunnen opladen.”

Met een nieuwe naam en vijf nieuwe opleidingen (Projectatelier, Juweelkunst en Edelmetaal, Regie, Musical en Storytelling) schiet het kunstonderwijs na twee moeilijke jaren weer uit de startblokken. “Knst. moet nog meer uitgroeien tot de broedplaats van het artistieke talent in Hasselt, Limburg en zelfs daar buiten”, vindt schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Bij die betrachting speelt digitalisering natuurlijk een rol. Zowel kinderen als volwassen zullen tijdens hun lessen werken met deze technologie.” “De mogelijkheden zijn eindeloos”, zegt waarnemend directeur Olivier Martens.”

Filmpjes

Zo kan in de opleiding leren tekenen, de iPad gebruikt worden om te experimenteren met kleuren, vormen, enz. zonder daarvoor papier te gebruiken. En de leerkracht kan nu bijsturen, zonder het fysieke werk van de leerlingen aan te passen. Daarnaast kunnen we digitale modellen inzetten, of filmpjes tonen over de verschillende technieken. De nieuwe technologie bevat bovendien tal van apps om video’s te monteren die op hun beurt weer verwerkt kunnen worden met programma’s zoals Photoshop. De leerlingen vinden het natuurlijk fantastisch, zeker de jongeren zijn al bedreven met deze digitale technieken en leren zo nog meer bij.”

(dj)