Handige manier om avocado te snijden krijgt veel lof, maar er komt ook kritiek: “Zo beland je op de spoedafdeling”

Advocate Nicole gooide in 2015 haar leven om en verdient nu de kost met eten. Ze maakt en schrijft gezonde recepten, maar deelt nu en dan ook een foodhack via sociale media. Haar volgers zijn grote fan van haar handig trucje om een avocado te snijden en bekeken al talloze keren het filmpje waarin ze de populaire vrucht onder handen neemt. Maar er komt ook een puntje van kritiek omdat ze geen snijplank gebruikt, maar snijdt terwijl ze de avocado vasthoudt. “Zo beland je op de spoedafdeling”, klinkt het in de reacties op haar video op TikTok.