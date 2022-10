PODCAST. SOS Energie: hoe komt het dat mijn eindafrekening uitblijft?

Heel wat mensen wachten al weken of soms zelfs maanden op de jaarafrekening van hun energie. De laattijdigheid van de eindfactuur zorgt voor onzekerheid, geen fijne situatie in deze crisistijden. Hoe komt het dat je lang moet wachten op de afrekening? En wat kan je doen? We vragen het aan Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, en Marc Van den Bosch, directeur van FEBEG.